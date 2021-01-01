Ветритуал - ритуальные услуги для животных

Домашние питомцы дарят нам множество положительных эмоций. Истинное блаженство - гладить кошку, которая уютно мурчит на коленях. Или трепать за уши пса, искренне радующегося вашему возвращению с работы.

Четвероногие друзья становятся настоящими членами семьи. Но жизнь их короче человеческой, и тяжелые недуги, которые развиваются с годами, превращают ее в пытку.

Если для вас невыносимо наблюдать ежедневные страдания любимого существа, обращайтесь в компанию «Ветритуал». С помощью гуманной эвтаназии мы избавим вашего питомца от мучений и кремируем его тело.

Также на сайте вы найдете большой выбор ритуальных урн, куда по вашему желанию будет помещен прах домашнего животного. Подарите вашему четвероногому другу достойные проводы!