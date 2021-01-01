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Гуманное усыпление

Компания "ЗооСервис" осуществляет гуманное безболезненное усыпление безнадежно больных животных

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Наши услуги

Усыпление кошек

Компания ООО «ЗооСервис» оказывает профессиональные услуги по усыплению и последующей кремации домашних животных.

Усыпление собак

Едва ли найдется еще одно, столь преданное человеку животное, как собака. Она беззаветно любит хозяина и безумно радуется его появлению.

Дезинфекция

Дезинфекция жилья осуществляется в обязательном порядке после перенесения таких видов болезней: мутированный коронарный вирус FIP, коронавирусный энте...

Кремация

Кремация домашних животных - один из самых распространенных и цивилизованных методов захоронения во всем мире. У такой формы посмертного упокоения соб...

Урны

Решившись усыпить домашнего кота, вы так или иначе столкнетесь с вопросом о профессиональной утилизации его тела, а также о хранении праха питомца.

Биоотходы

Необходимость вывоза и уничтожения биологических отходов всем очевидна: в результате гниения останков животных, просроченных мясных продуктов возникае...

О компании

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Ветритуал - ритуальные услуги для животных

Домашние питомцы дарят нам множество положительных эмоций. Истинное блаженство - гладить кошку, которая уютно мурчит на коленях. Или трепать за уши пса, искренне радующегося вашему возвращению с работы.

Четвероногие друзья становятся настоящими членами семьи. Но жизнь их короче человеческой, и тяжелые недуги, которые развиваются с годами, превращают ее в пытку.

Если для вас невыносимо наблюдать ежедневные страдания любимого существа, обращайтесь в компанию «Ветритуал». С помощью гуманной эвтаназии мы избавим вашего питомца от мучений и кремируем его тело.

Также на сайте вы найдете большой выбор ритуальных урн, куда по вашему желанию будет помещен прах домашнего животного. Подарите вашему четвероногому другу достойные проводы!

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Наши Контакты

г. Москва ул.Кустанайская, д. 5
Телефон: +7 (495) 749- 55-03
E-Mail: info@ветритуал40.рф

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