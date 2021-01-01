Гуманное усыпление
Компания "ЗооСервис" осуществляет гуманное безболезненное усыпление безнадежно больных животных
Наши услуги
Усыпление кошек
Компания ООО «ЗооСервис» оказывает профессиональные услуги по усыплению и последующей кремации домашних животных.
Усыпление собак
Едва ли найдется еще одно, столь преданное человеку животное, как собака. Она беззаветно любит хозяина и безумно радуется его появлению.
Дезинфекция
Дезинфекция жилья осуществляется в обязательном порядке после перенесения таких видов болезней: мутированный коронарный вирус FIP, коронавирусный энте...
Кремация
Кремация домашних животных - один из самых распространенных и цивилизованных методов захоронения во всем мире. У такой формы посмертного упокоения соб...
Урны
Решившись усыпить домашнего кота, вы так или иначе столкнетесь с вопросом о профессиональной утилизации его тела, а также о хранении праха питомца.
Биоотходы
Необходимость вывоза и уничтожения биологических отходов всем очевидна: в результате гниения останков животных, просроченных мясных продуктов возникае...
О компанииПодробнее
Ветритуал - ритуальные услуги для животных
Домашние питомцы дарят нам множество положительных эмоций. Истинное блаженство - гладить кошку, которая уютно мурчит на коленях. Или трепать за уши пса, искренне радующегося вашему возвращению с работы.
Четвероногие друзья становятся настоящими членами семьи. Но жизнь их короче человеческой, и тяжелые недуги, которые развиваются с годами, превращают ее в пытку.
Если для вас невыносимо наблюдать ежедневные страдания любимого существа, обращайтесь в компанию «Ветритуал». С помощью гуманной эвтаназии мы избавим вашего питомца от мучений и кремируем его тело.
Также на сайте вы найдете большой выбор ритуальных урн, куда по вашему желанию будет помещен прах домашнего животного. Подарите вашему четвероногому другу достойные проводы!